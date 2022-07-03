Авіація ЗСУ здійснила майже півтора десятка групових вильотів по рашистах за попередню добу

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За попередню добу авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши майже півтора десятка групових вильотів.

В результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки.

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