Авиация ВСУ совершила почти полтора десятка групповых вылетов по рашистам за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что уничтожили до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов. Об этом информирует УНН.
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За предыдущие сутки авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив почти полтора десятка групповых вылетов.
В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.
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