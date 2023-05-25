Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі зазначають, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.
Нагадаємо
Ворог атакував Київську область ударними безпілотниками. Усі БПЛА було виявлено та знищено.