Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный дрон типа “Орлан-10”", - говорится в сообщении.
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В Генштабе отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.
Напомним
Враг атаковал Киевскую область ударными беспилотниками. Все БПЛА были обнаружены и уничтожены.