Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.