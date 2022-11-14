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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 2091 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по ворогу – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 236749 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.

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