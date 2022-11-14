Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по врагу – Генштаб

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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов», - говорится в сообщении.

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Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.