Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по врагу – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов», - говорится в сообщении.
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Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.