Авіація ЗСУ за добу завдала вісім ударів по районах зосередження росіян та два по ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.
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«Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».
«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На Таврійському напрямі українській військові виконали 781 вогневе завдання, знищивши 9 одиниць військової техніки противника. Втрати окупаційного війська вбитими та пораненими склали майже дві роти.