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Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения россиян и два по ЗРК

Киев • УНН

 • 319704 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.

Авиация ВСУ за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения россиян и два по ЗРК

Цитата

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа «Шахед-136».

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На Таврическом направлении украинские военные выполнили 781 огневое задание, уничтожив 9 единиц военной техники противника. Потери оккупационного войска убитыми и ранеными составили почти две роты.

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