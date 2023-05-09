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Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів та техніки

Київ • УНН

 • 893530 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Авіація Збройних сил за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.

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