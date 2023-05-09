Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Авіація Збройних сил за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.