Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и техники

Детали

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.