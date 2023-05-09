Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Авиация Вооруженных сил за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.