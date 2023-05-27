Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по окупантам та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
За даними Генштабу, українські воїни протягом доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.
Нагадаємо
Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.