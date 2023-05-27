Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по оккупантам и их военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, украинские воины в течение суток уничтожили 3 вражеских БпЛА различного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.
Напомним
Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей.