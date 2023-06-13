Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по окупантах та три по ЗРК - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.
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«Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.
Доповнення
Російські окупанти протягом доби завдали 29 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.