Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по оккупантам и три по ЗРК - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.
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«Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Дополнение
Российские оккупанты в течение суток нанесли 29 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.