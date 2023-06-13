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Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по оккупантам и три по ЗРК - Генштаб

Киев • УНН

 • 794207 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по оккупантам и три по ЗРК - Генштаб

Цитата

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Дополнение

Российские оккупанты в течение суток нанесли 29 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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