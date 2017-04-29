Авіація Туреччини знищила 14 курдських бойовиків на півночі Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Внаслідок ударів турецької авіації на півночі Іраку загинуло 14 членів воєнізованих загонів Робітничої партії Курдистану (РПК). Про це заявило турецьке командування, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється, РПК зазнала втрат унаслідок двох авіаударів у різних районах на північного Іраку. Під час одного бомбардування загинуло шестеро курдів, а під час другого — восьмеро.
РПК має військові табори у горах на півночі Іраку, неподалік від кордону з Туреччиною. Туреччина протягом останніх кількох тижнів посилила атаки проти членів РПК і проти курдських “Загонів народної самооборони”, які діють на півночі Сирії та користуються підтримкою США.
Нагадаємо, 25 квітня генштаб Збройних сил Туреччини повідомляв, що в результаті операції, проведеної турецькими ВПС на півночі Іраку і на північному сході Сирії, були знищені об’єкти бойовиків Робітничої партії Курдистану.