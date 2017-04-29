Авиация Турции уничтожила 14 курдских боевиков на севере Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вследствие ударов турецкой авиации на севере Ирака погибли 14 членов военизированных отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил турецкое командование, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, РПК понесла потери вследствие двух авиаударов в разных районах на севере Ирака. Во время одной из бомбардировок погибли шесть курдов, а во время другой — восемь.
РПК имеет военные лагеря в горах на севере Ирака, недалеко от границы с Турцией. Турция в течение последних нескольких недель усилила атаки против членов РПК и курдских “Отрядов народной самообороны”, которые действуют на севере Сирии и пользуются поддержкой США.
Напомним, 25 апреля генштаб Вооруженных сил Турции сообщал, что в результате операции, проведенной турецкими ВВС на севере Ирака и на северо-востоке Сирии, были уничтожены объекты боевиков Рабочей партии Курдистана.