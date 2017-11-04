Авіація США вперше здійснила удари по позиціях "ІДІЛ" в Сомалі

“Військово-повітряні сили США у п’ятницю, 3 листопада, уперше здійснили два авіаудари по бойовиках терористичного угрупування „Ісламська держава“ в Сомалі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удари були завдані по цілях на північному сході країни.

Як повідомляв УНН, внаслідок авіаудару в Ємені загинуло понад 20 людей.