Авіація США вперше здійснила удари по позиціях "ІДІЛ" в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Американська авіація уперше здійснила авіаудари по бойовиках терористичного угрупування “Ісламська держава” в Сомалі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Військово-повітряні сили США у п’ятницю, 3 листопада, уперше здійснили два авіаудари по бойовиках терористичного угрупування „Ісламська держава“ в Сомалі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удари були завдані по цілях на північному сході країни.
Як повідомляв УНН, внаслідок авіаудару в Ємені загинуло понад 20 людей.