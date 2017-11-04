Авиация США впервые осуществила удары по позициям "ИГИЛ" в Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Американская авиация впервые осуществила авиаудары по боевикам террористической группировки “Исламское государство” в Сомали, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Военно-воздушные силы США в пятницу, 3 ноября, впервые осуществили два авиаудара по боевикам террористической группировки „Исламское государство“ в Сомали”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары были нанесены по целям на северо-востоке страны.
Как сообщал УНН, в результате авиаудара в Йемене погибли более 20 человек .