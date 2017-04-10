Авіаносне угруповання США відправилось до Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Угруповання американських кораблів разом з авіаносцем USS Carl Vinson відправилось до Південної Кореї, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що авіаносне уруповання американського флоту перебуватиме в цій частині Тихого океану у відповідь на випробування ракет Північною Кореєю.
Також зазначається, що у складі корабельного угруповання є два есмінці з керованими ракетами.
Нагадаємо, Державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав ракетний удар по сирійській військовій базі Шайрат попередженням іншим країнам, таким як КНДР.
Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ КНДР зі свого боку заявило, що американський удар по Сирії “мільйон разів доводить” правильність курсу Пхеньяна на посилення свого ядерного потенціалу.