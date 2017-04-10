Авианосное группировки США отправилось в Корею

Отмечается, что авианосна группа американского флота будет находиться в этой части Тихого океана в ответ на испытания ракет Северной Кореей.

Также отмечается, что в составе корабельной группировки есть два эсминца с управляемыми ракетами.

Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат предупреждением другим странам, таким как КНДР .

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел КНДР со своей стороны заявил, что американский удар по Сирии "миллион раз доказывает" правильность курса Пхеньяна на усиление своего ядерного потенциала.