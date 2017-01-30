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Авіакомпанія Emirates змінила склад екіпажів після міграційного указу Д.Трампа

Київ • УНН

 • 8191 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Дубайському перевізнику Emirates довелося змінити склад своїх екіпажів на рейсах у США після набуття чинності міграційного указу президента Дональда Трампа, який призупинив в’їзд у США громадян з семи, переважно мусульманських, країн. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

“Ми внесли необхідні корективи в наші екіпажі для того, аби відповідати новим вимогам”, — заяви представник авіакомпанії Emirates.

Також він додав, що ніхто з працівників наразі не постраждав від обмежень на поїздки і підкреслив, що всі польоти в США будуть працювати за розкладом.

Як зазначається, новий президент Дональд Трамп зіткнувся з масовими протестами та обуреннямим з приводу того, що близько 300 громадян таких країн, як Ірак, Сирія, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен, були вимушені припинити подорож або затриматись на шляху до США по всьому світі.

Нагадаємо, раніше Д.Трамп підписав указ, що передбачає призупинення на 120 днів програми розміщення в США біженців. Він також обмежив на 90 днів в’їзд в країну громадян Сирії, Іраку, Ірану, Сомалі, Судану, Лівії та Ємену.

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