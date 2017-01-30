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Авиакомпания Emirates сменила состав экипажей после миграционного указа Д.Трампа

Авиакомпания Emirates сменила состав экипажей после миграционного указа Д.Трампа

Киев • УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Дубайскому перевозчику Emirates пришлось менять состав своих экипажей на рейсах в США после вступления в силу миграционного указа президента Дональда Трампа, который приостановил въезд в США граждан из семи, преимущественно мусульманских, стран. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

"Мы внесли необходимые коррективы в наши экипажи для того, чтобы соответствовать новым требованиям", - заявил представитель авиакомпании Emirates.

Также он добавил, что никто из работников пока не пострадал от ограничений на поездки и подчеркнул, что все полеты в США будут осуществляться по расписанию.

Как отмечается, новый президент Дональд Трамп столкнулся с массовыми протестами и возмущениями по поводу того, что около 300 граждан таких стран, как Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен, были вынуждены прекратить путешествие или задержаться на пути в США во всем мире.

Напомним, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

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