Авиакомпания Emirates сменила состав экипажей после миграционного указа Д.Трампа

"Мы внесли необходимые коррективы в наши экипажи для того, чтобы соответствовать новым требованиям", - заявил представитель авиакомпании Emirates.

Также он добавил, что никто из работников пока не пострадал от ограничений на поездки и подчеркнул, что все полеты в США будут осуществляться по расписанию.

Как отмечается, новый президент Дональд Трамп столкнулся с массовыми протестами и возмущениями по поводу того, что около 300 граждан таких стран, как Ирак, Сирия, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен, были вынуждены прекратить путешествие или задержаться на пути в США во всем мире.

Напомним, ранее Д.Трамп подписал указ, предусматривающий приостановление на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.