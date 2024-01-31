Авіакатастрофа у Броварах: чоловік вкрав картку загиблого члена екіпажу, йому загрожує 8 років за ґратами

Чоловік вкрав банківську картку загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі в Броварах. Як повідомили в поліції Київської області, йому загрожує до 8 років за ґратами, передає УНН.

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Правоохоронці встановили, що у січні 2023 року, на місці авіатрощі — падіння гелікоптера ДСНС, чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Згодом виявилося, що власником картки був один із членів екіпажу.

Слідчі з’ясували, що правопорушник привласнив банківську картку та надалі розрахувався нею 14 разів при придбанні різних товарів та знятті готівки. Поліцейські провели ряд слідчих та оперативних заходів, завдяки яким встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний уродженець Дніпровщини. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо

18 січня 2023 року у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.