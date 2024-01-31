Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой
Киев • УНН
Правонарушитель присвоил банковскую карточку члена экипажа, погибшего во время авиакатастрофм в Броварах, и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Мужчина украл банковскую карточку погибшего члена экипажа в авиакатастрофе в Броварах. Как сообщили в полиции Киевской области, ему грозит до 8 лет за решеткой, передает УНН.
Детали
Правоохранители установили, что в январе 2023 года, на месте авиакатастрофы - падения вертолета ГСЧС, мужчина завладел чужой расчетной карточкой. Впоследствии оказалось, что владельцем карты был один из членов экипажа.
Следователи выяснили, что правонарушитель присвоил банковскую карточку и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Полицейские провели ряд следственных и оперативных мероприятий, благодаря которым установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний уроженец Днепровской области. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые указывали на причастность фигуранта к совершению противоправных действий.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения и присвоения официальных документов, под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним,
18 января 2023 года в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.
Кроме чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой
Правонарушитель присвоил банковскую карточку члена экипажа, погибшего во время авиакатастрофм в Броварах, и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
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