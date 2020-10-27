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Авіакатастрофа PS752: Кулеба обговорив прогрес у розслідуванні з міжнародною групою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у онлайн-зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 та обговорив прогрес, досягнутий у розслідуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752. Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 провела сьогодні онлайн-зустріч. Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану обговорили прогрес, досягнутий у розслідуванні, а також забезпечення притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості у справі збиття літака заради допомоги жертвам цієї трагедії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що координаційна група підтвердила зобов'язання діяти об’єднано і надалі, спільно працювати над досягненням цілей прозорого та справедливого розслідування, притягнення винних до відповідальності та виплати компенсацій. Це допоможе сім'ям отримати відповіді, яких вони заслуговують, та вгамувати своє горе.

“Координаційна група продовжує закликати Іран провести незалежне та всебічне розслідування причин та факторів, що призвели до збиття літака, відповідно до стандартів та порядку, викладених у Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що координаційна група продовжуватиме вимагати притягнути до відповідальності винних осіб, закликаючи до повного та прозорого кримінального розслідування та неупередженого судового розгляду з метою досягнення справедливості заради допомоги жертвам цієї трагедії.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що 21 жовтня у Тегерані завершились двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року. Україна мала протягом тижня отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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