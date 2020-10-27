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Авиакатастрофа PS752: Кулеба обсудил прогресс в расследовании с международной группой

Авиакатастрофа PS752: Кулеба обсудил прогресс в расследовании с международной группой

Киев  •  УНН

 • 13328 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-встрече Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 и обсудил прогресс, достигнутый в расследовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-встрече Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752. Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 провела сегодня онлайн-встречу. Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана обсудили прогресс, достигнутый в расследовании, а также обеспечение привлечения виновных к ответственности и установление справедливости в деле сбивания самолета ради помощи жертвам этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что координационная группа подтвердила обязательства действовать объединенно и в дальнейшем, совместно работать над достижением целей прозрачного и справедливого расследования, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций. Это поможет семьям получить ответы, которых они заслуживают, и унять свое горе.

"Координационная группа продолжает призывать Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к катастрофе самолета, в соответствии со стандартами и порядком, изложенных в Приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации", - указано в сообщении.

Сообщается, что координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовноиу расследованию и беспристрастному судебному разбирательству с целью достижения справедливости ради помощи жертвам этой трагедии.

Напомним, УНН сообщал, что 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года. Украина должна в течение недели получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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