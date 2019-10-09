Авіакатастрофа під Львовом: правоохоронці ще не допитали трьох потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Правоохоронці ще не допитали трьох постраждалих внаслідок падіння транспортного літака Ан-12 поблизу Львова. Наразі вони перебувають в тяжкому стані. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська.
"Поки що члени екіпажу у тяжкому стані, допитати їх не вдається. Чекаємо поки їхній стан здоров’я покращиться", - сказала Добровольська.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці на цьому тижні планували допитати трьох потерпілих, які наразі перебувають в лікарні.
Нагадаємо, аварія сталася 4 жовтня під час виконання літаком авіакомпанії "Україна Аероальянс" чартерного вантажного рейсу по маршруту Віго (Іспанія) — Львів. За даними з бази профільного ресурсу Flightradar24, літаку 51 рік.
Всього на борту було сім членів екіпажу й один супроводжуючий вантажу. Загинуло п’ятеро людей, троє — постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.