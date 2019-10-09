Авиакатастрофа под Львовом: правоохранители еще не допросили трех пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Правоохранители еще не допросили трех пострадавших в результате падения транспортного самолета Ан-12 близ Львова. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская.
"Пока члены экипажа в тяжелом состоянии, допросить их не удается. Ждем пока их состояние здоровья улучшится", - сказала Добровольская.
Как сообщалось ранее, правоохранители на этой неделе планировали допросить трех пострадавших, которые сейчас находятся в больнице.
Напомним, авария произошла 4 октября во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолету 51 год.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. Погибло пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.