Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: Офіс Генпрокурора наполягатиме на створенні міжнародної слідчої групи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора активізує досудове розслідування щодо збиття Іраном українського літака МАУ у Тегерані 8 січня 2020 року, а також наполягатиме на створенні міжнародної слідчої групи для розслідування обставин трагедії. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
"Офіс Генерального прокурора активізує досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збиття літака рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" авіакомпанії МАУ в небі над Іраном 8 січня 2020 року, а також наполягає на створенні міжнародної слідчої групи, що суттєво б прискорило та підвищило оперативність розслідування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі прокурори департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу. Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.
"Також у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерану, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій. Водночас, досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація", - резюмували у ОГПУ.
Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.
Як повідомлялося раніше в УНН, Канада відклала аналіз самописців збитого в Ірані українського Boeing через коронавірус.