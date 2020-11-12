Авіакатастрофа літака МАУ: Україна досі не отримала від Ірану ні інформації, ні документів

За словами Єніна, "наші органи досудового розслідування спільно з прокуратурою здійснюють розслідування у відповідному кримінальному провадженні, і нам надзвичайно важливо знати та розуміти всі обставини трагедії".

"Щобільше, ми неодноразово говорили про те, що розмір компенсації, на яку ми будемо погоджуватись з іранською стороною, значною мірою залежатиме від того, наскільки іранська сторона захоче співпрацювати з українськими колегами, щоб з’ясувати всі обставини трагедії, розробити механізми, які убезпечать всіх нас від повторення аналогічних інцидентів надалі, принесення вибачення – і лише потім питання компенсації", — сказав він.

Єнін також наголосив, що "ми жодним чином не проміняємо правду на гроші".

"Ми достатньо непогано останній раз говорили про збільшення прозорості між нашими органами досудового розслідування, але на сьогодні ми так і не дочекалися від Ірану жодного документа, жодної інформації, яку нам було обіцяно передати протягом найкоротшого часу. Тому ми продовжуємо наполягати на виконанні домовленостей, після чого можна буде говорити про продовження переговорного процесу", — сказав він.

Раніше УНН повідомляв, що 21 жовтня у Тегерані завершились двосторонні переговори стосовно розслідування збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року. Україна мала протягом тижня отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані.

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.