Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина до сих пор не получила от Ирана ни информации, ни документов

По словам Енина, "наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии".

"Более того, мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, на которую мы будем соглашаться с иранской стороной, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона захочет сотрудничать с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принесение извинения - и только потом вопрос компенсации", - сказал он.

Енин также отметил, что "мы никоим образом не променяем правду на деньги".

"Мы достаточно неплохо последний раз говорили об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но сегодня мы так и не дождались от Ирана ни одного документа, ни одной информации, которую нам было обещано передать в течение короткого времени. Поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса", - сказал он.

Ранее УНН сообщал, что 21 октября в Тегеране завершились двусторонние переговоры по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 8 января 2020 года. Украина должна в течение недели получить подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране.

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.