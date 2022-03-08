Авіабомбардування в Сумах: рятувальникам вдалося деблокувати жінку

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Рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який російські окупанти нанесли по житловому сектору.

"Ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам", - йдеться в повідомленні.

З-під завалів рятувальники діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

Нагадаємо

На Суми і Сумський район російські окупанти скинули авіабомби. Внаслідок цього було розбомблено житлові будинки.