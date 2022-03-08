Авиабомбардировки в Сумах: спасателям удалось деблокировать женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На Сумы оккупанты сбросили авиабомбы. Вследствие этого были разбомблены жилые дома, есть погибшие, среди которых - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который российские оккупанты нанесли по жилому сектору.
"Вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, находящимся по вул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам", - говорится в сообщении.
Из-под завалов спасатели доставали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
Напомним
На Сумы и Сумской район российские оккупанты сбросили авиабомбы. Вследствие этого были разбомблены жилые дома.