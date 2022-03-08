Авиабомбардировки в Сумах: спасателям удалось деблокировать женщину

Детали

Спасатели ликвидировали последствия авиаудара, который российские оккупанты нанесли по жилому сектору.

"Вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам, находящимся по вул. Роменская и Спартака. В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам", - говорится в сообщении.

Из-под завалов спасатели доставали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

Напомним

На Сумы и Сумской район российские оккупанты сбросили авиабомбы. Вследствие этого были разбомблены жилые дома.