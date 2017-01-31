Авдіївський коксохім забезпечує температуру 16-17 градусів в оселях - ВЦА

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 січня. УНН. У Авдіївці рятувальні служби поки справляються з наслідками обстрілів бойовиків. Про це кореспонденту УНН повідомляє радник глави ВЦА Донецької області Олесь Пограничний.

Всього в Авдіївці зараз проживає 16 тисяч осіб, які потребують допомоги. Незважаючи на бойові дії, поки що ніхто виїжджати із міста не збирається.

“Станом на 10 годину координаційний центр підготувався так, що можно евакуювати 8 тисяч людей з міста. А навколишні міста, біля Авдіївки готові прийняти 9 тисяч людей”, — повідомляє О.Пограничний.

Але на цей час про евакуацію поки що не йдеться. Також зараз отримано письмову згоду від СЦКК про припинення вогню. І зараз проводяться відновлюванні роботи на лінії електропередач, щоб повернути електропостачання — для того, щоб у повну силу запрацював місцевий коксохімічний завод та фільтрувальна станція.

“Завод не стоїть. Він підтримує теплопостачання в мережі на рівні 30-35 градусів теплоносія. Він підтримує фактично такий рівень і дозволяє утримувати тепло в хаті на рівні 16-17 градусів”, — зазначив він.

Щодо фільтрувальної станції, то тут, у Авдіївці є міський резервуар, який має запас води. Тому поки що вода у місті є. Для посилення напору, у деяких багатоповерхівках встановлені генератори, щоб вода доходила до верхніх поверхів. Також у Авдіївку постійно довозять питну воду.

“Постійне довезення питної води. Організовані пункти обігріву. Станом на зараз, вже більше 10 пунктів обігріву. В режимі пунктів обігріву працюють 2 школи і дитячий садочок. Лікарня працює в нормальному режимі, бо там є потужні генератори”, — додав О.Пограничний.

Які масштаби руйнувань завдали бойовики ніхто поки що не знає. О 10:00 виїхали спецбригади на місця подій, для з’ясування кількості пошкоджень.

Як повідомляв УННзагін Гіві прибув у зону бойових дій під Авдіївкою.

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