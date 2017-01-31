Авдеевский коксохим обеспечивает температуру 16-17 градусов в домах - ВГА

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Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Авдеевке спасательные службы пока справляются с последствиями обстрелов боевиков. Об этом корреспонденту УНН сообщает советник главы ВГА Донецкой области Олесь Пограничный.

Всего в Авдеевке сейчас проживает 16 000 человек, нуждающихся в помощи. Несмотря на боевые действия, пока никто выезжать из города не собирается.

"По состоянию на 10:00 координационный центр подготовился так, что можно эвакуировать 8000 человек из города. А окружающие города, у Авдеевки готовы принять 9000 человек", - сообщает О.Пограничный.

Но в настоящее время об эвакуации пока не речь идет. Также сейчас получено письменное согласие от СЦКК о прекращении огня. И сейчас проводятся восстановительные работы на линии электропередач, чтобы вернуть электроснабжение - для того, чтобы в полную силу заработал местный коксохимический завод и фильтровальная станция.

"Завод не стоит. Он поддерживает теплоснабжение в сети на уровне 30-35 градусов теплоносителя. Он поддерживает практически такой уровень и позволяет удерживать тепло в доме на уровне 16-17 градусов", - отметил он.

Относительно фильтровальной станции, то, в Авдеевке есть городской резервуар, который имеет запас воды. Поэтому пока вода в городе есть. Для усиления напора, в некоторых многоэтажках установлены генераторы, чтобы вода доходила до верхних этажей. Также в Авдеевку постоянно привозят питьевую воду.

"Постоянный подвоз питьевой воды. Организованы пункты обогрева. По состоянию на сейчас, уже более 10 пунктов обогрева. В режиме пунктов обогрева работают 2 школы и детский сад. Больница работает в нормальном режиме, потому что там есть мощные генераторы", - добавил О.Пограничный.

Каковы масштабы разрушений нанесли боевики никто пока не знает. В 10:00 выехали спецбригады на места событий, для выяснения количества повреждений.

Как сообщал УНН, отряд Гиви прибыл в зону боевых действий под Авдеевкой.

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