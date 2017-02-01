Авдіївка завтра буде зі світлом, якщо "режим тиші" буде дотриманий - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський запевнив, що завтра електропостачання в Авдіївці відновлять, якщо буде встановлено режим припинення вогню. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
П.Жебрівський повідомив, що мав зустріч із бригадою електромонтажників, які повернулись із лінії зіткнення.
"Безтямні рашисти відкрили стрілянину по них, незважаючи на оголошений режим тиші. На щастя ніхто із хлопців не постраждав. Монтажники повідомили, що їм вдалось виявити місця пошкодження ЛЕП. Якщо завтра буде встановлено режим припинення вогню, вони відновлять електропостачання для Авдіївки", - написав він.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.
Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.