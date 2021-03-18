Аварія суховантажу у Чорному морі: врятовані моряки повернулись в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Врятовані українські моряки-члени екіпажу судна «Volgo Balt 179», яке затонуло у Чорному морі, повернулися на Батьківщину. Про це інформує посольство України в Румунії, передає УНН.
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“Сьогодні, 18 березня 2021 р., українські моряки-члени екіпажу судна „Volgo Balt 179“ у супроводі співробітників Посольства України в Румунії прибули на пункт перетину кордону Рені (Україна)”, — повідомили в посольстві.
Деталі
За даними дипломатів, після оформлення в’їзду на територію нашої держави, українські громадяни організовано слідуватимуть до м. Одеса, де їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна “Volgo Balt 179”.
Стан здоров’я всіх десятьох врятованих українських моряків задовільний, повідомили в посольстві.
Під час перебування на території Румунії, члени екіпажу затонулого судна були забезпечені усім необхідним та пройшли відповідні лікувально-профілактичні процедури задля організації їх безпечного транспортування на Батьківщину.
Контекст
У Чорному морі біля берегів Румунії 11 березня затонув суховантаж “Volgo Balt 179” на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули.
За даними Посольства України у Румунії, з 13 членів екіпажу судна “Volgo-Balt 179” (всі громадяни України) 2 особи загинуло — капітан судна та електромеханік. Старший помічник капітана пропав безвісті. Рятувально-пошукова операція триває. На місце події вирушив фрегат ВМС Румунії та військовий гелікоптер. 10 громадян врятовано. Згодом румунська компанія Grup Servicii Petroliere оголосила, що припинила пошуки зниклого моряка в Чорному морі.
Ранком 12 березня врятовані з затонулого сухогрузу у Чорному морі українські моряки прибули до порту Констанци у Румунії.