Аварія потяга у Туреччині: кількість загиблих зросла

194 особи були виписані з лікарні після надання їм медичної допомоги, 124 знаходяться під наглядом лікарів.



Пасажирський поїзд слідував маршрутом Капикуле — Стамбул. У провінції Текірдаг зі невстановлених причин частина складу зійшла з рейок і перекинувся.



Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 10-ох загиблих та 73-х постраждалих у неділю в результаті аварії на залізниці в Туреччині.



Нагадаємо, 26 червня близько 7 ранку в у федеральній землі Нижня Австрія зійшов з рейок потяг з 80 особами всередині, двоє осіб важко травмовані, 26 отримали легкі ушкодження.