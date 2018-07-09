Аварія потяга у Туреччині: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Кількість жертв аварії на залізниці в Туреччині зросла до 24. Кількість постраждалих збільшилась до 338 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Turk.
194 особи були виписані з лікарні після надання їм медичної допомоги, 124 знаходяться під наглядом лікарів.
Пасажирський поїзд слідував маршрутом Капикуле — Стамбул. У провінції Текірдаг зі невстановлених причин частина складу зійшла з рейок і перекинувся.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 10-ох загиблих та 73-х постраждалих у неділю в результаті аварії на залізниці в Туреччині.
Нагадаємо, 26 червня близько 7 ранку в у федеральній землі Нижня Австрія зійшов з рейок потяг з 80 особами всередині, двоє осіб важко травмовані, 26 отримали легкі ушкодження.