Авария поезда в Турции: число погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24. Количество пострадавших увеличилось до 338 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Turk.
194 человека были выписаны из больницы после оказания им медицинской помощи, 124 находятся под наблюдением врачей.
Пассажирский поезд следовал по маршруту Капикуле - Стамбул. В провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась.
Напомним, ранее сообщалось о как минимум 10-х погибших и 73-х пострадавших в воскресенье в результате аварии на железной дороге в Турции.
Напомним, 26 июня около 7 утра в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельсов поезд с 80 особами внутри, два человека тяжело травмированы, 26 получили легкие повреждения.