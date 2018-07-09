Авария поезда в Турции: число погибших возросло

194 человека были выписаны из больницы после оказания им медицинской помощи, 124 находятся под наблюдением врачей.



Пассажирский поезд следовал по маршруту Капикуле - Стамбул. В провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась.



Напомним, ранее сообщалось о как минимум 10-х погибших и 73-х пострадавших в воскресенье в результате аварии на железной дороге в Турции.



Напомним, 26 июня около 7 утра в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельсов поезд с 80 особами внутри, два человека тяжело травмированы, 26 получили легкие повреждения.