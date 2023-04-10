Аварія на трубопроводі на Дружби Народів: рух бульваром відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рух на столичному бульварі Миколи Міхновського (колишній Дружби Народів), де сталася аварія на трубопроводі, відновлено. Про це повідомляє патрульна поліції Києва, пише УНН.
Цитата
"Рух на бульварі Миколи Міхновського відновлено. На вулиці Підвисоцького продовжується перекриття", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
"Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження тепломережі на бульварі Миколи Міхновського. Завершити ремонтні роботи планують упродовж доби.