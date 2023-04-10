Авария на трубопроводе на Дружбы Народов: движение по бульвару восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Движение на столичном бульваре Николая Михновского (бывший Дружбы Народов), где произошла авария на трубопроводе, восстановлено. Об этом сообщает патрульная полиции Киева, пишет УНН.
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"Движение на бульваре Николая Михновского восстановлено. На улице Подвысоцкого продолжается перекрытие", - говорится в сообщении.
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"Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение теплосети на бульваре Николая Михновского. Завершить ремонтные работы планируют в течение суток.