Аварія корвету в Таїланді: кількість загиблих зросла до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Як мінімум про шістьох загиблих моряків стало відомо в результаті кораблетрощі корвету «Сукхотай» у Таїланді, повідомляє УНН з посиланням на іноЗМІ.
При цьому влада Таїланду повідомляє про порятунок 76 зі 105 членів екіпажу. Пошук решти моряків триває.
Нагадаємо
Корвет «Сукхотай», зведений у США, використовували ВМС Таїланду з 1987 року. Він затонув під час шторму в Сіамській затоці в ніч проти 19 грудня.
Судно патрулювало територію за 32 кілометри на захід від району Банг-Сапхан у провінції Прачуап-Кхірі-Хан.
За попередньою інформацією, хвилі викликали сильний крен корабля, електроживлення на судні відключилося, корабель вийшов з-під управління.