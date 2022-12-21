Крушение корвета в Таиланде: количество погибших возросло до шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Как минимум о шести погибших моряках стало известно в результате крушения корвета «Сукхотай» в Таиланде, сообщает УНН со ссылкой на иноСМИ.
При этом власти Таиланда сообщают о спасении 76 из 105 членов экипажа. Поиск остальных моряков продолжается.
Напомним
Корвет «Сукхотай», возведенный в США, использовали ВМС Таиланда с 1987 года. Он затонул во время шторма в Сиамском заливе в ночь на 19 декабря.
Судно патрулировало территорию в 32 километрах к западу от района Банг-Сапхан в провинции Прачуап-Кхири-Хан.
По предварительной информации, волны вызвали сильный крен корабля, электропитание на судне отключилось, корабль вышел из-под управления.