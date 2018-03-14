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Аваков: за час війни на Донбасі загинули 232 добровольці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. За час російської агресії на Донбасі загинуло 232 добровольця, ще 799 отримали поранення. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні у Києві під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця, передає УНН.

“Добро, поєднане з волею, — це про вас! Мужність, честь, слава — це все про вас, добровольці. За час війни 232 добровольці загинули, 799 отримали поранення. Це кожен восьмий доброволець. Це багато наших друзів”, — сказав А.Аваков.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, 2819 колишніх добровольців зараз входять до складу поліцейських підрозділів.

Як повідомляв УНН, у Держслужбі у справах учасників АТО назвали основні завдання на 2018 рік.

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