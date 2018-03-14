Аваков: за час війни на Донбасі загинули 232 добровольці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За час російської агресії на Донбасі загинуло 232 добровольця, ще 799 отримали поранення. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні у Києві під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця, передає УНН.
“Добро, поєднане з волею, — це про вас! Мужність, честь, слава — це все про вас, добровольці. За час війни 232 добровольці загинули, 799 отримали поранення. Це кожен восьмий доброволець. Це багато наших друзів”, — сказав А.Аваков.
За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, 2819 колишніх добровольців зараз входять до складу поліцейських підрозділів.
Як повідомляв УНН, у Держслужбі у справах учасників АТО назвали основні завдання на 2018 рік.