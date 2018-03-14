Аваков: за время войны на Донбассе погибли 232 добровольца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. За время российской агрессии в Донбассе погибло 232 добровольца, еще 799 получили ранения. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня в Киеве во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца, передает УНН.
"Добро, соединенное с волей, - это о вас! Мужество, честь, слава - это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей", - сказал А.Аваков.
По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, 2819 бывших добровольцев сейчас входят в состав полицейских подразделений.
Как сообщал УНН, в Госслужбе по делам участников АТО назвали основные задачи на 2018 год.