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Аваков відповідатиме за смерть 5-річного хлопчика перед Радою, втім заяву не напише

Аваков відповідатиме за смерть 5-річного хлопчика перед Радою, втім заяву не напише

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков готовий відповідати перед парламентом за вчинене вбивство своїми підлеглими 5-тирічного хлопчика, втім заяву на звільнення писати не збирається. Про це він заявив журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Персональна відповідальність міністра завжди є і кожен міністр завжди має бути готовим до того, щоб відповідати перед парламентом. І цей парламент і наступний може відправити мене у відставку", - зазначив Аваков, відповідаючи на запитання, чи настане політична відповідальність міністра за вбивство хлопчика поліцейськими.

При цьому він назвав недоцільним звільнення начальника Нацполіції Сергія Князєва через цю трагедію, а також додав, що сам писати заяву про відставку не збирається.

"Я не буду писати заяву", - заявив урядовець.

За його словами, МВС вирішує питання надання допомоги родині загиблого хлопчика – зокрема по "приватних питаннях", а також із психологічної допомоги брату загиблого.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротший термін і відповідальність цих осіб була по вищій шкалі відповідальності. Нами був проведений аналіз подій, що відбулися, зняті з посад деякі керівники міської поліції, у відставку пішов голова обласного главку поліції генерал Ценов, сьогодні був проведений так званий дисциплінарний селектор по всій державі", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський впевнений, що хтось може понести політичну відповідальність за вбивство 5-річного хлопчика на Київщині.

Українські Національні Новини

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