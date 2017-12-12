Аваков прокоментував події під судом у справі Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під будівлею Печерського райнного суду Києва було багато правоохоронців, адже робота органів полягає в охороні публічного порядку. Про це заявив мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи вчорашні події під будівлею суду, де проходило судове засідання у справі Михайла Саакашвілі, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
"Завдання правоохоронних органів – охороняти порядок. Саме тому правоохоронців вчора було багато під будівлею суду. І всі ми бачимо результат – ніхто не постраждав. Не дивлячись на всі пертурбації та високе бажання спекулювати на безладах, ми намагаємось тримати баланс", – сказав міністр.
А.Аваков додав, що правоохоронці готові оперативно реагувати на будь-які виклики.
Нагадаємо, 12 грудня частину журналістів не пустили на суд у справі Саакашвілі. Крім того, учасників інших засідань Печерського райсуду не пропускали всередину.