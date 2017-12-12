Аваков прокомментировал события под судом по делу Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Под зданием Печерского райнного суда Киева было много правоохранителей, ведь работа органов заключается в охране общественного порядка. Об этом заявил минстром внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя вчерашние события под зданием суда, где проходило судебное заседание по делу Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Задача правоохранительных органов - охранять порядок. Именно поэтому правоохранителей вчера было много под зданием суда. И все мы видим результат - никто не пострадал. Несмотря на все пертурбации и высокое желание спекулировать на беспорядках, мы стараемся держать баланс", - сказал министр.
А.Аваков добавил, что правоохранители готовы оперативно реагировать на любые вызовы.
Напомним, 12 декабря часть журналистов не пустили на суд по делу Саакашвили. Кроме того, участников других заседаний Печерского райсуда не пропускали внутрь.