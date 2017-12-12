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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101109 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101495 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115090 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102889 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105590 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112502 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117207 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Аваков прокомментировал события под судом по делу Саакашвили

Аваков прокомментировал события под судом по делу Саакашвили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Под зданием Печерского райнного суда Киева было много правоохранителей, ведь работа органов заключается в охране общественного порядка. Об этом заявил минстром внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя вчерашние события под зданием суда, где проходило судебное заседание по делу Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Задача правоохранительных органов - охранять порядок. Именно поэтому правоохранителей вчера было много под зданием суда. И все мы видим результат - никто не пострадал. Несмотря на все пертурбации и высокое желание спекулировать на беспорядках, мы стараемся держать баланс", - сказал министр.

А.Аваков добавил, что правоохранители готовы оперативно реагировать на любые вызовы.

Напомним, 12 декабря часть журналистов не пустили на суд по делу Саакашвили. Кроме того, участников других заседаний Печерского райсуда не пропускали внутрь.

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