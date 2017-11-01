Аваков про відносини з Порошенком: не треба пересмикувань і спекуляцій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр внустрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що спекуляції на тему його відносин з Президентом України Петром Порошенко засновані на фантазіях. Про це міністр написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Коментаторам моїх відносин з Президентом: перейдіть зі світу фантазій до реальності - це не кіно і не гра. Не треба пересмикувань і спекуляцій. А то, як начитаєшся, то й "Картковий будиночок" дивитися далі не треба - ви розписуєте крутіше", - написав міністр.
1 ноября 2017 г.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що у нього "дружні і товариські" відносини з Президентом України Петром Порошенком.