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Аваков про відносини з Порошенком: не треба пересмикувань і спекуляцій

Київ • УНН

 • 10801 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр внустрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що спекуляції на тему його відносин з Президентом України Петром Порошенко засновані на фантазіях. Про це міністр написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.

"Коментаторам моїх відносин з Президентом: перейдіть зі світу фантазій до реальності - це не кіно і не гра. Не треба пересмикувань і спекуляцій. А то, як начитаєшся, то й "Картковий будиночок" дивитися далі не треба - ви розписуєте крутіше", - написав міністр.

pic.twitter.com/kVvd1S8heq

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 ноября 2017 г.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що у нього "дружні і товариські" відносини з Президентом України Петром Порошенком.

Українські Національні Новини

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