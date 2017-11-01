Аваков об отношениях с Порошенко: не надо передергиваний и спекуляций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 13611 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74145 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137814 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109672 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102101 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106325 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103010 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149189 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Аваков об отношениях с Порошенко: не надо передергиваний и спекуляций

Аваков об отношениях с Порошенко: не надо передергиваний и спекуляций

Киев  •  УНН

 • 10798 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр внустришних дел Украины Арсений Аваков отметил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях. Об этом министр написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

"Комментаторов моих отношений с Президентом: перейдите из мира фантазий к реальности - это не кино и не игра. Не надо передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и "Карточный домик" смотреть дальше не надо - вы расписываете круче", - написал министр.

pic.twitter.com/kVvd1S8heq

- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 ноября 2017 г.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у него "дружеские и товарищеские" отношения с Президентом Украины Петром Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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