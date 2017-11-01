Аваков об отношениях с Порошенко: не надо передергиваний и спекуляций

"Комментаторов моих отношений с Президентом: перейдите из мира фантазий к реальности - это не кино и не игра. Не надо передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и "Карточный домик" смотреть дальше не надо - вы расписываете круче", - написал министр.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у него "дружеские и товарищеские" отношения с Президентом Украины Петром Порошенко.