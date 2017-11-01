Аваков об отношениях с Порошенко: не надо передергиваний и спекуляций
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр внустришних дел Украины Арсений Аваков отметил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях. Об этом министр написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Комментаторов моих отношений с Президентом: перейдите из мира фантазий к реальности - это не кино и не игра. Не надо передергиваний и спекуляций. А то, как начитаешься, то и "Карточный домик" смотреть дальше не надо - вы расписываете круче", - написал министр.
1 ноября 2017 г.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у него "дружеские и товарищеские" отношения с Президентом Украины Петром Порошенко.